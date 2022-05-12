Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 08:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da "dur" ihtarına uymayan minibüste çok sayıda makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana’da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu durdurulan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye görevi yapan Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, durumdan şüphelendiği minibüsü durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazına rağmen minibüsteki şüpheliler, araçla kaçmaya başladı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Minibüs yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde durduruldu.
Minibüste yapılan aramalarda çok sayıda makaron ele geçirildi.
İki şüpheli ile detaylı incelenmek üzere minibüs Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Makaron Sigara Tütün
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