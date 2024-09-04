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Türkiye
AA 04.09.2024 06:42

Adana'da depo yangını: 10 iş yeri hasar gördü

Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'da depo yangını: 10 iş yeri hasar gördü
[Fotograf: AA]

Merkez Yüreğir ilçesi Mehmet Yeşil Yüreğir Karşıyaka Sanayi Sitesi'ndeki kırtasiye malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi..

Adana'da depo yangını: 10 iş yeri hasar gördü

10 iş yeri hasar gördü

Çevik kuvvet polislerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonucu 10 iş yerinde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle oluşan enkazı kaldırmak için söz konusu yere Adana Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri getirildi.

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