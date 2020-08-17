Çamlarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 34 arazöz ve 8 iş makinesi ile 200 yangın söndürme işçisi ve 20 teknik personel müdahale etti.

Alevler kontrol altına alınırken, 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yangından 10 dakika sonra ekiplerin hızlıca müdahale ettiğini söyledi.

"Yangını kontrol altına aldık"

Arazinin sarp ve kayalık, rüzgarın da şiddetli olmasının çalışmalarını güçleştirdirdiğini belirten Yılmaz, "Yangını kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışması devam ediyor" dedi.

Orman Genel Müdürlüğüne hava araçlarından dolayı teşekkür eden Mahmut Yılmaz, "Gerçekten de zor bir yangındı. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, bu kritik günlerde biraz daha dikkatli olmalarıdır. Ormana giriş çıkış yaparken daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yangınla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.