Kastamonu-Ankara kara yolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binası önünde, otomobilin çarptığı karaca yaralandı.

Karaca, polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından güvenli bölgeye alındı.

Ekipler tarafından tedavisi için veteriner çağrılan karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.