Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbir' uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kıldığını ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgınla mücadelede tedbirin önemine işaret etti.
Bakan Koca, paylaşımında, "(Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.) Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler, 'hastalık, ölüm, mühim değil' diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor" ifadesini kullandı.
“Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.” Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler; hastalık, ölüm, mühim değil diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2020
Etiketler: sağlık bakanı koronavirüs Fahrettin KocaSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:37
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