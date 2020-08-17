Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kanalizasyondaki kediyi kurtarmak için bulduğu çözüm şaşırttı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir vatandaş, kanalizyonda mahsur kalan kediyi kurtarırken ayakları çamura batmasın diye taburelerin üzerinde yürüdü. Bulduğu ilginç çözümle kediyi kurtaran kişi, kameraya yansıdı.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Abdulmenaf Çelik isimli hayvansever vatandaş, kanalizasyondan gelen kedi sesin, duydu.
Kedinin mahsur kaldığını anlayan vatandaş, kediyi kurtarmak için bir merdiven yardımıyla kanalizasyon çukuruna indi.
Ayakları, kanalizasyon içerisindeki çamura saplanmasın diye taburelerin üzerine basarak kediyi kısa sürede kurtaran vatandaş, yavru kediyi kanalizasyondan çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kedi, tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Etiketler: Kocaeli kedi kurtarma hayvanseverSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:22
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