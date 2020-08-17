Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da düğünler 3 saatle sınırlandırıldı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin 3 saati geçemeyeceği ifade edildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yeni önlemler alındığı belirtildi.
Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içinde kalacak şekilde en erken sabah 08.00'de en geç gece 22.00 saatleri arasında, en fazla 3 saatte bitecek şekilde yapılmasına karar verilmiştir."
Etiketler: kastamonu koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:06
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