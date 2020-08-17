Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yeni önlemler alındığı belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içinde kalacak şekilde en erken sabah 08.00'de en geç gece 22.00 saatleri arasında, en fazla 3 saatte bitecek şekilde yapılmasına karar verilmiştir."