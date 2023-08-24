Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.08.2023 10:42

Adana'da cephanelik gibi ev: Çok sayıda silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir ev ve park halindeki otomobilde ruhsatsız 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, pompalı tüfek, 3 çelik yelek, kar maskesi ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Adana'da cephanelik gibi ev: Çok sayıda silah ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ikamete baskın yapan ekipler, ruhsatsız 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait 55 mermi, 16 kartuş ve 3 şarjör ele geçirdi.

Öte yandan, ikamet önünde park halinde bulunan bir otomobilde yapılan aramada, 3 çelik yelek ve bir kar maskesi bulundu.

Ekipler, ikametteki şüpheliler Erkan Y., Bayram B., Aslan G., Murat G., Ömer Ü. ve Mehmet B'yi gözaltına aldı.

Emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan 6 zanlı, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Kars'ta kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:27
Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı 1 Eylül'de açılacak
12:27
Putin: BRICS'in dünyadaki etkisini genişletmek için çalışmalar sürecek
12:12
Bu hafta 8 film vizyona girecek
12:12
Kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı
12:10
'Seyahatsever' gençler turizm kenti Antalya'yı keşfediyor
12:09
Kanada'dan Rusya ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar
Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Silivri'de riskli binalar kentsel dönüşüm ile yenileniyor
Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Silivri'de riskli binalar kentsel dönüşüm ile yenileniyor
FOTO FOKUS
Yunan spiker: 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik
Yunan spiker: 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ