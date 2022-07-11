Ziyapaşa Bulvarı'nda bir kafede oturan Merve I. ve Ahmet Deniz Ö'nün üzerine kafenin bulunduğu 10 katlı apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları düştü.

Olayı gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, düşen beton parçaları, bir otomobil ile elektrikli scooterda hasara neden oldu.