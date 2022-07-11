Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 03:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da apartmandan düşen beton parçaları 2 kişiyi yaraladı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, üzerlerine apartmanın dış cephesindeki beton parçaları düşen 2 kişi yaralandı.
Ziyapaşa Bulvarı'nda bir kafede oturan Merve I. ve Ahmet Deniz Ö'nün üzerine kafenin bulunduğu 10 katlı apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları düştü.
Olayı gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, düşen beton parçaları, bir otomobil ile elektrikli scooterda hasara neden oldu.
Etiketler: Adana
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