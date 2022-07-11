Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 03:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta husumetli komşusu tarafından vurulan kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti. Şüpheli, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.N. (31), aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf Y'ye (41) av tüfeğiyle ateş açarak bölgeden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf Y, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Ö.N, Yenişehir Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Cinayet Kahramanmaraş
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