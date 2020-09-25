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Adana'da 897 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da 897 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği kent merkezindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 897 litre sahte ve 79 şişe kaçak içki ile 24 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana sahte içki operasyonu Kaçak cep telefonuSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 10:03
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