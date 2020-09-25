Söndürülmeyen bir izmarit, ihmal edilmiş elektrik sistemi ya da fişi takılı halde unutulan bir ütü… İstanbul’da her yıl bunlar ve bunlara benzer çeşitli sebepler yüzünden çok sayıda yangın çıkıyor. Binlerce ev, iş yeri, fabrika ya da araç bu yangınlarda zarar görüyor. 2020’de de bu tablo değişmedi. Yılın ilk sekiz ayında 13 bin 804 yangın kayıtlara geçti.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Yangınların yüzde 39,5’i sigara kaynaklı

İstanbul İtfaiyesinin hazırladığı rapora göre yangın sebeplerinde sigara, ilk sırada yer alıyor. Ağustos sonuna kadar çıkan yangınların yüzde 39,5’lik kısmını oluşturan 5 bin 458 yangının nedeni sigara. Üstelik bu durum 2020’ye özgü değil. Geride kalan yıllara ait istatistiklerin ilk sırasında da yine sigara bulunuyor. Örneğin 2019’da çıkan 22 bin 546 yangının 9 bin 201’i, yani yüzde 40,8’i sigara sebepliydi.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

2020 yangın istatistiklerinde ikinci sırayı yüzde 21,7’yle elektrik kontağı alıyor. Yılın ilk sekiz ayında çıkan elektrik kaynaklı yangın sayısı 2 bin 995. 2019 verilerine göre yüzde 21,2’ye denk gelen 4 bin 780 yangın elektrik kontağından çıkmıştı.

Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar ise üçüncü sırada bulunuyor. İlk sekiz ayda İstanbul yangınlarının bin 11’i itfaiye raporlarına göre kasıtlı olarak çıkarıldı. Bu, istatistiksel olarak yüzde 7,3’e denk geliyor. 2019’da da sıralama aynıydı. Çıkan yangınların bin 749’u; bir başka ifadeyle yüzde 7,8’i kasıtlıydı.

8 ayda 113 fabrika küle döndü

Çıkan yangınlar sebebiyle konutlardan iş yerlerine, hatta ormanlık alanlara kadar pek çok yer zarar görüyor. Öyle ki ağustos sonuna dek İstanbul’da 2 bin 986 konut yandı. Binlerce kişinin geçimini sağladığı 113 fabrika zarar gördü. Konut haricinde yanan bina sayısı ise 4 bin 645 olarak kayıtlara geçti.

Yangınlarla ilgili verilere bakıldığında ortaya çıkan bir başka ayrıntı ise zamanlama ile ilgili. 2019 verileri göz önüne alındığında, yangınların yaz aylarında daha fazla görüldüğü ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıl çıkan yangınların yüzde 11’i temmuz, yüzde 10,8’i ağustos ve yüzde 10,4’ü eylülde meydana geldi. O dönemde yaşanan yangınların yüzde 10,3’ü ot yangınlarıydı. 2020 yangınlarının yüzde 15’i temmuz, yüzde 17’si ağustos ayında gerçekleşti. Bu yangınların önemli kısmı da yine ot yangınları oldu.