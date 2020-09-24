Türkiye genelinde 3 bin 180 fotokapan kuruldu. Yaban hayatı 24 saat kayda alınıyor. Saniyenin 5'te biri oranında bir hareketi gördüğünde otomatik olarak deklanşöre basıyor.

Boz ayıdan çizgili sırtlana birçok yaban hayvanı görüntüleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, fotokapanlar yardımı ile yaban hayatına ilişkin planlarını oluşturuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez "Artık ekolojik köprüler yapılıyor. Sadece yaban hayvanlarının gidip gelmesi. Bunu neyle çözüyoruz, işte şu görmüş olduğunuz fotokapanlarla" dedi.

Türkiye'de çizgili sırtlan ilk kez Amanos Dağları'nda görüntülendi

Fotokapanlar ile yaban hayvanı çeşitliliği de belirleniyor. Türkiye'de kurulan bu fotokapanlar sayesinde bazı türler ilk defa görüntülendi. Bunlardan en dikkat çekeni ise Osmaniye'nin Amanos Dağlarında görüntülenen çizgili sırtlan.

Üzmez konuyla ilgili şunları söyledi:

"Mesela bozayı hep Artvin tarafında haberlerde görürsün yaşadığını söylersiniz ama Muğla Fethiye'de bozayısı çıkıyor, Adana, Osmaniye'de çıkabiliyor. Nasıl oluyor işte fotokapanlarla."

Kaçak avcılığın da önüne geçiliyor

Fotokapanlar kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla da kullanılıyor. Kayıt altına alınan görüntüleri dakikalar içinde dijital ortama aktarılıyor. Bu sayede bu yıl 115 kaçak avcı yakalandı.