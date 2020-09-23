Haber Giriş: Kaynak: AA
Evden 11 kamyon çöp çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evden 11 kamyon çöp çıktı. Ekiplerin temizliğinin ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Yüreğir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yamaçlı Mahallesi'nde, Azize B'nin evinden gelen kötü kokulardan rahatsız olan komşuları, durumu kaymakamlık ve belediyeye haber verdi.
İhbar üzerine eve giden belediye ekipleri, konuttan 11 kamyon çöp çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Çöplerin alınmasının ardından ilaçlanan ev dezenfekte edildi.
Etiketler: Adana çöp ev dezenfekteSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:08
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