Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine iki kargo firmasının dağıtım merkezlerinde arama yaptı.

Aramalarda kolilerde gümrük kaçağı 830 bin boş makaron ele geçirildi.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.