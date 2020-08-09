Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 830 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da iki kargo dağıtım merkezinde gümrük kaçağı 830 bin boş makaron ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine iki kargo firmasının dağıtım merkezlerinde arama yaptı.
Aramalarda kolilerde gümrük kaçağı 830 bin boş makaron ele geçirildi.
Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Son Haberler
- 10:44
- 10:39
- 10:33
- 10:08
- 09:51
Sıradaki Haber
Doğu'da gece hava sıcaklığı 8 dereceye düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz