AA 14.08.2025 17:38

Adana'da 6 Şubat depremlerinden sonra 53 yeni okul inşa edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adana'da, yıkılan ve ağır hasar alan eğitim binalarının yerine 53 yeni okul yapıldı.

Adana'da 6 Şubat depremlerinden sonra 53 yeni okul inşa edildi
[Fotograf: AA]

Valiliğin açıklamasına göre, depremlerin ardından kent genelindeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerle 706 derslikli 53 okulun inşaatı tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz Selim Köşger, çocukları güvenli, modern ve donanımlı okullarla buluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Adana'da 6 Şubat depremlerinden sonra 53 yeni okul inşa edildi

Yıkılan ve ağır hasar alan eğitim kurumlarının yerine inşa edilen okulların deprem yönetmeliğine uygun tasarlandığını bildiren Köşger, "Bu binalar, sadece betonarme yapılar değil geleceğimize yön verecek, devletimize ve milletimize birçok alanda hizmet verecek insan gücümüzü yetiştirecek yapılardır" ifadesini kullandı.

Adana'da 6 Şubat depremlerinden sonra 53 yeni okul inşa edildi

Köşger, tamamlanan okulların yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Emeğin, birlikteliğin ve azmin ürünü olan bu binalarımızın inşasında bizlerden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Yusuf Tekin'e, milletvekillerimize, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Onların desteğiyle ilimizin eğitim kalitesi her geçen gün artıyor. Depremin yaralarını eğitimin gücüyle sarmakta kararlıyız."

