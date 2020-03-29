Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 53 bin kaçak el dezenfektanı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 1.5 milyon lira olan sahte dezenfektan ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlendi.
Polisin depoda yaptığı aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 53 bin 48 el dezenfektanı ile 12 bin 850 cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.
Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.
Etiketler: operasyon koronavirüs el dezenfektanı AdanaSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 11:19
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