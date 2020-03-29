Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbullular bu pazar sabahı 'evde kal'dı
[Fotoğraf: DHA]
Geçtiğimiz pazar günü balık tutan ve spor yapan vatandaşların akın ettiği sahiller, bu pazar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate alan vatandaşlar geçen haftanın aksine bu kez dışarı çıkmadı.
Spor amaçlı dışarı çıkan birkaç kişinin dışında yasaklara bu kez riayet eden vatandaşlar, geçtiğimiz haftanın aksine Arnavutköy Sahili ve Galata Köprüsü'ne akın etmedi.
İBB trafik yoğunluk haritasına göre geçen pazar yüzde 13 olan yoğunluğun ise bu hafta yüzde 9'a gerilediği görüldü.
Etiketler: sahil pazar ev İstanbul koronavirüs istanbul'da koronavirüs önlemleriSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 10:11
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