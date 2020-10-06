Cuma Özdemir'in otlattıktan sonra evinin bahçesindeki ağıla götürdüğü keçi sürüsüne, Adana-Kozan kara yolunda 2 otomobil ve bir tır çarptı.

Araçların çarpmasıyla keçilerden 23'ü telef oldu.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 keçisinin kurtulduğunu, 23 hayvanını kaybettiği için ise üzüldüğünü söyledi.