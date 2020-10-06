Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 3 araç sürüye çarptı: 23 keçi telef oldu
Adana Kozan'da 3 araç küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı, kazada 23 keçi telef oldu.
Cuma Özdemir'in otlattıktan sonra evinin bahçesindeki ağıla götürdüğü keçi sürüsüne, Adana-Kozan kara yolunda 2 otomobil ve bir tır çarptı.
Araçların çarpmasıyla keçilerden 23'ü telef oldu.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 keçisinin kurtulduğunu, 23 hayvanını kaybettiği için ise üzüldüğünü söyledi.
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