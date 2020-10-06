Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'nde trafo fabrikasında kimyasal sızıntı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde elektrik trafosu üretilen bir fabrikada kimyasal sızıntı oldu. Ekipler, sızıntıyla oluşan buharlaşmayı parlamadan kontrol altına aldı.
Makineciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) elektrik trafo ve malzemeleri üreten fabrikanın kimyasal maddelerin bulunduğu bölümünde kimyasal sızıntı meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sızıntıyla oluşan buharlaşmayı parlamadan kontrol altına aldı.
Etiketler: Kocaeli kimyasal sızıntıSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 22:07
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