Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 28 firari hükümlü yakalandı
Adana'da farklı suçlardan aranana şüphelileri yakalamak için 30 adrese 200 polisle operasyon yapıldı. Operasyonda, aranana 28 hükümlü yakalandı.
Adana'da, "kasten adam öldürme", "yaralama", "hırsızlık", "gasp", "dolandırıcılık" ve "cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan 28 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.
30 adrese 200 polisle operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere ait 30 adrese 200 polisle sabaha karşı operasyon yaptı.
Operasyonda, aranan 28 hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.
Öte yandan, operasyon, polis tarafından havadan drone kamerasıyla kaydedildi.
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