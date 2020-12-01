Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek mühürlü iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 38 kişiye, toplam 166 bin 250 lira para cezası verildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.
İş yerindeki 38 kişinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.
Zanlılara, toplam 166 bin 250 lira para cezası uygulandı.
İş yeri sahibine adli işlem
İş yerinin sorumlusu U.Ö. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.
İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
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