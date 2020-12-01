Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.

İş yerindeki 38 kişinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Zanlılara, toplam 166 bin 250 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibine adli işlem

İş yerinin sorumlusu U.Ö. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.