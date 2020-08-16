Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 2 bin 180 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 2 bin 180 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 180 litre sahte içki ve 2 alkolmetre ele geçirdi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana sahte içki operasyonu Adana İl Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 10:26
Son Haberler
- 10:50
- 10:45
- 10:38
- 10:32
- 10:22
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'ın açıklamalarına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz