Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'ın açıklamalarına tepki
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarının cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin sözlerine Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi.
Mesajını İngilizce paylaşan Kalın, "Biden'ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı ama hala bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz" ifadesini kullandı.
The analysis of Turkey by @JoeBiden is based on pure ignorance, arrogance and hypocrisy.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 16, 2020
The days of ordering Turkey around are over.
But if you still think you can try, be our guest.
You will pay the price.
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