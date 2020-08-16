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Bakan Koca: Bu sonucu bekliyorduk
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladıklarını belirterek, "Bu sonucu bekliyorduk" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz" ifadesini kullandı.
Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta YİNE BERABER MİYİZ?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 16, 2020
Etiketler: vaka artışı sağlık bakanı koronavirüs Fahrettin Koca covid-19Son Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 09:46
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