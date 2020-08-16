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Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 259 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında dün 2 bin 259 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 259 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetim gerçekleştirilen 426 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs önlemleri koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 09:39
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