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Türkiye
İHA 07.08.2024 11:00

Adana Millet Bahçesi'nde sona gelindi

Adana’da yapımı süren ‘Millet Bahçesi’nde sona gelindi. Yüzlerce apartmanın arasına yapılan Millet Bahçesi, adeta Adana'nın akciğeri olacak.

Adana Millet Bahçesi'nde sona gelindi
[Fotograf: İHA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşasına 5 Ocak tarihinde başlanan, 36 bin 313 metrekarelik Adana Millet Bahçesinin yapımında sona gelindi.

bahçe[bahçe]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yapımına başlanan Adana Millet Bahçesi projesinde, 3 bin 550 metre yürüyüş yolu, 942,30 metre bisiklet yolunun yanı sıra, meyve bahçesi, yansıma havuzu, çocuk oyun alanı, Türk Bahçesi, futbol, basketbol sahası ve 849 metrekare büyüklüğünde bir millet kıraathanesi de yapılacak.

millet bahçesi[millet bahçesi]

Yeşilin her tonu yer alacak

Yeşilin her tonunu içinde barındıracak, bitki ve yöresel peyzajı ile Adana'ya yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesinde aromatik bitkiler ve tema bahçesi de yer alacak. Proje ile vatandaşlar doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacak. 

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Adana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Millet Bahçesi TOKİ
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