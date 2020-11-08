Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonrasında, Adana merkezli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, ele geçirilen yaklaşık 500 gr patlayıcı madde, çok sayıda silah ve örgütsel döküman ile dijital materyale el konuldu.

Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi.