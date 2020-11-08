Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.22'de 4,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Deprem yerin 9,15 kilometre derinliğinde oluştu.

Valilikten açıklama

Bingöl Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah, milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin" ifadeleri kullanıldı.