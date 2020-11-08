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Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
AFAD verilerine göre, Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.22'de 4,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
Deprem yerin 9,15 kilometre derinliğinde oluştu.
Valilikten açıklama
Bingöl Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah, milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: AFAD Deprem Son DakikaSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 13:25
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