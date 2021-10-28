Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 22:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana mavi kategorideki iller arasına geçti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'nın COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Adana'nın COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı.
Bakan Koca, açıklamasında şunları söyledi:
"Adana ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız."
ADANA ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 28, 2021
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