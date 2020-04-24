Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, İHA
Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarında yiyecek aradı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü sokaklarda görüntülendi.
Koronavirüs salgınıyla boşalan sokaklarda yaban hayvanlarına sık rastlanır oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde de aç kalan domuz sürüsü ilçe sokaklarında görüntülendi.
Sürü halinde gezen domuzlar bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar ormana döndü.
Etiketler: Muğla Marmaris aç kalan domuzlarSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 19:44
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