Haber Giriş: Kaynak: AA
312 kişi Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi
[Fotoğraf: AA]
Hollanda'da bulunan 312 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Hollanda'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.
Uçaktaki 312 kişi, çantalarının dezenfekte edilmesinin ardından havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.
Polis eşliğinde Giresun'a hareket eden araçlardaki yolcuların kentteki bir yurtta 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
Etiketler: koronavirüs Hollanda covid-19Son Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 18:35
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