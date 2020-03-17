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Abdullah Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı ve kanaat önderi Abdullah Ustaosmanoğlu İstanbul'da vefat etti. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Abdullah Ustaosmanoğlu, sağlık sorunları sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazını, oğlu Bahattin Ustaosmanoğlu kıldırdı.
Naaşı Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verildi.
Abdullah Ustaosmanoğlu, Kuran kurslarında görev yapmış ve çok sayıda öğrenci yetiştirmişti.
Etiketler: Abdullah UstaosmanoğluSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 19:08
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