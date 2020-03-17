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Bakan Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Selçuk, el yazısıyla "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz." yazdığı kağıdın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadesine yer verdi.
Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız. pic.twitter.com/QLCxeegRsb— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 17, 2020
Etiketler: Milli Eğitim Bakanı ziya selçukSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 18:10
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