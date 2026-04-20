Al Jazeera 20.04.2026 10:11

ABD'nin İran kargo gemisine el koyması müzakereleri çıkmaza soktu

ABD'nin bir İran kargo gemisine el koyması, yaklaşan müzakere sürecini olumsuz etkiledi.

ABD'nin İran kargo gemisine el koyması müzakereleri çıkmaza soktu

İranlı yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda bu tür eylemlerin ateşkes anlaşmasının ihlali olarak kabul edileceğini ve İslamabad'da yapılması planlanan bir sonraki görüşme turunun başarısızlıkla sonuçlanma riskini taşıdığını belirtti.

Hürmüz Boğazı ve uranyum krizi tırmanıyor

Bölgedeki durumun oldukça karmaşık seyrettiği gözlenirken, İran'ın Hürmüz Boğazı konusundaki retoriğini ve uygulamalarını sürdürdüğü kaydedildi.

ABD'nin uyguladığı abluka karşısında sahadaki gerçekliğin değişmediği vurgulandı.

Geminin alıkonulduğu haberinin ardından [Hazrat] Hatemü'l Enbiya Ortak Askeri Karargahı bir açıklama yaparak, söz konusu eyleme misilleme yapılacağını duyurdu.

Pakistan arabuluculuğunda yürütülen temaslar yetersiz kalıyor

Pakistan'ın arabuluculuğunda taraflar arasında yoğun bir mesaj trafiği ve iletişim kanalı bulunmasına rağmen, kritik konularda uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Hürmüz Boğazı, abluka ve yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stoku gibi temel meselelerde İran ve ABD tarafından sunulan tekliflerin birbirine taban tabana zıt olduğu ifade edildi.

Mevcut durumun hassasiyeti, gerilimin daha da tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Kızılırmak Deltası'nın kanatlı sakinleri
İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
