Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında dün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret ederek çeşitli görüşmeler yapan Korgeneraller Stephen Twitty ve Thomas Bergeson ile beraberindeki ABD heyeti, bugün de Akçakale ilçesinde temaslarda bulundu.

ABD heyeti, ilçedeki 3. Hudut Alay Komutanlığında oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme yaptı.

Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson, buradaki temaslarının ardından şehir merkezine geçti. Heyetin temasları esnasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA