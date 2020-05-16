Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'den 354 Türk vatandaşı yurda getirildi
[Fotoğraf: AA]
Amerika'daki 354 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında New York'tan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.
Uçaktaki 354 Türk vatandaşı, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.
Araçlar, polis eşliğinde Ordu'nun yanı sıra Giresun'daki yurtlara gitmek üzere hareket etti.
Türk vatandaşları, her iki ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün karantinada tutulacak.
Etiketler: koronavirüs salgın covid-19Son Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:18
Sıradaki Haber
Ömrü 10 günlük çiçeğe zarar verenlere 60 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz