Dört mevsim ayrı güzellikler sunan tabiat parkında yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Bölgede İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Gölün üstüne çıkılmaması için uyarı yapıldı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesinin ardından tabiat parkında bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

Yetkililer, günübirlik ya da konaklamak için bölgeye gelen tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları için uyarıyor.

Tabiat Parkı ve çevresinde bulunan yaylalarda kar manzarası havadan görüntülendi.