Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abant Gölü buz tuttu
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.
Dört mevsim ayrı güzellikler sunan tabiat parkında yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti.
Bölgede İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Gölün üstüne çıkılmaması için uyarı yapıldı
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesinin ardından tabiat parkında bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.
Yetkililer, günübirlik ya da konaklamak için bölgeye gelen tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları için uyarıyor.
Tabiat Parkı ve çevresinde bulunan yaylalarda kar manzarası havadan görüntülendi.
Etiketler: Bolu
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