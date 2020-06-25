Haber Giriş: Kaynak: AA
94 yaşındaki kadının temasta bulunduğu 49 kişinin evi karantinada
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Gaziantep'te 94 yaşındaki bir kadının Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine temasta bulunduğu 49 kişinin yaşadığı 11 ev karantinaya alındı. Temaslı bazı kişilerin daha önce 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundukları belirlendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde yaşayan 94 yaşındaki A.Y'nin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
Yaşlı kadın İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, filyasyon çalışması başlatıldı.
Yapılan çalışma sonucunda vakanın temaslı olduğu belirlenen 49 kişinin yaşadığı 11 ev için karantina kararı alındı.
[Fotoğraf: AA]
Evlerin kapısına uyarıcı yazı asılırken, jandarma tarafından güvenlik şeridi çekildi.
Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının karantina süresince Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı bildirildi.
Bu arada, temaslı bazı kişilerin daha önce kronik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gidip gelen A.Y'ye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 12:55
- 12:54
- 12:55
- 12:52
- 12:48
Sıradaki Haber
Manisa'da yaşlı adam sele böyle kapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz