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Manisa'da yaşlı adam sele böyle kapıldı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşanan sel felaketinden yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, yaşlı adamın sele kapıldığı anlar var.
Manisa'daki görüntüler, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde, sel felaketi sırasında bir kahvehanede mahsur kalanlar tarafından çekildi. Görüntüde, yaşlı bir adamın motosikletini kurtarmaya çalıştığı sırada sele kapılması görülüyor.
Cep telefonuyla o anları kayıt altına alan vatandaşlar, kaydı keserek adamın yardımına koştu.
Vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: yeni görüntü yaşlı adam sel felaketi manisa selSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:48
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