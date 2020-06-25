Manisa'daki görüntüler, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde, sel felaketi sırasında bir kahvehanede mahsur kalanlar tarafından çekildi. Görüntüde, yaşlı bir adamın motosikletini kurtarmaya çalıştığı sırada sele kapılması görülüyor.

Cep telefonuyla o anları kayıt altına alan vatandaşlar, kaydı keserek adamın yardımına koştu.

Vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.