Artvin Sanayi Sitesi ustalarından Köksal Avcı'nın en büyük neşesi, yanından 8 yıldır ayırmadığı boğası.

Avcı her sabah iş yerini bağasıyla açıyor, çalışırken de boğasını yanından ayırmıyor.

Artvin'de boğacılık, her yıl düzenlenen boğa güreşleri sebebiyle oldukça yaygın. Herkes hayvanını evinin ahırında beslerken Avcı, Tırpan adını koyduğu boğasına tamirhanesinde bakıyor:

"Boğacılık bizim için bir tutku oldu, bir hastalık oldu. Benim de işlerim çok yoğun olduğundan boğamı devamlı göremiyordum. Bu dükkana bir ahır yaptırdım, dedim devamlı beraber olalım sabah 8.00 akşam 8.00'e kadar beraberiz."

900 kiloluk boğa, sahibinin verdiği komutlara da harfiyen uyuyor. Köksal Usta, işinden artakalan zamanlarda boğasını güreşlere de hazırlıyor.