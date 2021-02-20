Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA, İHA
İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sancaktepe’de İETT otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen kazada İETT'ye ait otobüs ile servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 6 kişi ile otobüsteki bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ayakta tedavi edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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