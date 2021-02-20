Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 08:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 07.52'de deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Tuzlukçu (Konya)
Tarih-Saat : 20.02.2021, 07:52:49 TSİ
Enlem : 38.5881 N
Boylam : 31.6678 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/LqK4be5i2q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem
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