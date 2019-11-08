Türkiye
9 yaşındaki Eylül'ün ölümüne sebep olan servis sürücüsü tutuklandı08 Kasım 2019 Cuma 15:28 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 15:45
İstanbul Avcılar'daki Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde, 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne neden olan servis şoförü Hüseyin Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstabul Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde manevra yapan servis aracı, 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden oldu.
Olayın ardından servis sürücüsü Hüseyin Yıldırım gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hüseyin Yıldırım, sevk edildiği mahkeme tarafından tutukladı.
Hüseyin Yıldırım emniyetteki ifadesinde çocuğu fark etmediğini söylemişti.
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: servis sürücüsü okul bahçesinde kaza Eylül Mirzaoğlu