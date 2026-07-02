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Türkiye
TRT Haber 02.07.2026 14:45

9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 36 tutuklama

9 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 36 tutuklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Ardahan, Ankara, Aydın, Bartın, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ ve Van merkezli düzenlenen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 36’sı tutuklanırken, 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira tutarında para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

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Bahis Dolandırıcılık İçişleri Bakanlığı
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