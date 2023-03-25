Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde, "kumar, tombala, oyun makineleri" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik ülke genelinde 12 bin 986 ekip, 43 bin 556 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Yasa dışı bahis uygulamasında, yasa dışı bahis oynatan 6 iş yerindeki 49 kişi hakkında adli işlem, 26 kişi hakkında idari işlem ve para cezası uygulanırken, 33 kişi gözaltına alındı, aranan 323 kişi yakalandı.

76 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise kontrol edilen 15 bin 64 iş yeri ile deniz araçları ve 446 dernekte 29 kişi gözaltına alındı, aranan 350 kişi yakalandı. 87 kişi hakkında adli işlem, 217 kişi hakkında da idari işlem uygulandı. 76 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı, 27 iş yeri kapatıldı.

Uygulamalarda 2 av tüfeği, 3 tabanca, 10 mermi, 19 kumar/oyun makinesi, 5 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ve kumar materyali ele geçirildi.