Giresun, Bulancak ve Espiye Belediyesi itfaiye görevlilerince Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında yapılan çalışmalarda, ses geldiği tespit edildi.

Ekipler uzun süren çalışmanın ardından 8 yaşındaki Nisa'ya sağ olarak ulaştı.

Enkaz altından 64 saat sonra kurtarılan Nisa, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

Nisa'nın kurtarılma anı ekiplerce kaydedildi.

"Artık gözümü açabilir miyim?"

Ekiplerden bir kişi, "Nisa'cığım ben seni alacağım. Geri gel. Gelemiyor musun? Ben sana yardım edeceğim? Aferin sana" diye seslendi.

Enkazdan çıkarılan Nisa, "Artık gözümü açabilir miyim?" diye görevlilere sordu.