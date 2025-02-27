8 organize suç örgütüne operasyon: 63 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarmanın iki haftada, İstanbul'da S.Y. ve B.A’nın, Diyarbakır'da A.Y'nin, Antalya'da S.Ö'nün, İzmir'de A.K'nin, Balıkesir'de O.K'nin, Tekirdağ'da C.Ü'nün ve Gaziantep'te F.D'nin elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 48'inin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve Gaziantep olmak üzere 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama, göçmen kaçakçılığı, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, silahlı tehdit, hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın kaçmasına imkan sağlamaya teşebbüs, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, rüşvet, mala zarar verme, suç üstlenme suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 392 kilogram toz esrar, uyuşturucu madde ve kullanma aparatları, 28 milyon lira değerinde 5 çek veya senetle çok sayıda cep telefonu, bellek, doküman, kesici ve delici alet ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, jandarma ekiplerini tebrik etti.