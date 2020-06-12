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8 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 40 şüpheliden 28'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde 40 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 28'i yakalandı.
Firari 12 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: son dakika fetö bylockSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 14:32
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