İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve rüşvet suçlarından çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA